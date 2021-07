‘Le tengo mucha confianza a Marcelo Ebrard’: AMLO

“Todos tenemos derecho y nada de prácticas porfiristas. Es que se acabe el tapadismo, somos libres y confiemos de que no por el hecho de tener una aspiración se va a abandonar el trabajo o la misión que se tiene encomendada, no es ese el caso, ni en Marcelo, ni en ninguno, hombre o mujer”, comentó el político tabasqueño.

“Aprovecho también para decir de que le tengo mucha confianza Marcelo Ebrard. Y que como le tengo confianza a todos, por eso están en el servicio público, si no le tuviese confianza, no estarían”, manifestó el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.