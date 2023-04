Todo comienza cuando Lilly Téllez aprovechó yquiere ser protagonista como siempre al observar qué se encontraba el encargado de comunicación social de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas, fue a provocarlo como siempre ha hacer su protagonismo y seguir creando conflicto lo señalaba con las conocidas ofensas que era representante de Victoriano Huerta, haciendo alusión al presidente Andrés Manuel López Obrador, así es siempre y con esto seguramente acción nacional se va a deslindar de esta senadora puesta por amlo y que traicionó rápidito, es importante que un médico especialista atienda esta señora, no podemos dejar políticos en nuestra nacion en manos de personas que solo viven amargadas por lo que quieren ser y seguramente no serán. Www.elcambiodemexico.com

