Puesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como subsecretario de Seguridad Pública en el 2019 hasta enero de 2023, qué recordemos como el presidente de México le reclamó públicamente en la mañanera que no se despide siquiera en el momento que decidió competir por la gubernatura de Coahuila. Que opinan. Mario Delgado Carrillo no se detiene en la lucha para llevar a Coahuila al triunfo. Www.elcambiodemexico.com Www.antarmnacif.com

