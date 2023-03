De acuerdo con Hamlet García Almaguer, diputado de Morena, esta cantidad pudo ser gastada en una agencia de viajes con cargo al órgano electoral. El Dinero en sus manos es volátil y como no le interesa al no ser de el. Cómo saber que no factura a su favor y estos gastos los integra como hechos, se van para su fondo de retiro, saqueando sigue al pueblo este presidente del instituto electoral de México.

You may also like