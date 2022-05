Lorenzo Córdova y expresidentes del IFE critican iniciativa de Reforma Electoral

Los expresidentes del IFE, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés, así como el actual consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, criticaron la iniciativa de Reforma Electoral enviada al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Coincidieron en que se fundamenta en un ataque a la autonomía del INE y señalaron riesgos como el disminuir el financiamiento público a los partidos políticos.

Luis Carlos Ugalde, quien fuera presidente del IFE del 2003 al 2007, señaló.

“El gran problema de esa propuesta es que constituye un ataque fundacional a la lógica del funcionamiento de un órgano autónomo como el INE, a mí me preocupa lo que puede venir como resultado de la no aprobación de esa reforma porque si bien es cierto esta iniciativa contiene dos o tres cosas que a mí me parecen positivas, el hecho de que busque modificar la forma como se elige a los consejeros parece que es una amenaza fundamental al instituto y, por ese sólo hecho, creo que la reforma en su conjunto genera un balance negativo… Hoy se quiere involucionar bajo la premisa de que la visión de la democracia no es contraponer al poder y controlarlo, sino que la democracia es un instrumento de transformación… es cruzar una línea roja de la cual puede no haber retorno”, precisó Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE (2003-2007).

Leonardo Valdés, el último presidente del IFE, del 2008 al 2013, advirtió que esta propuesta de reforma en sus términos atenta contra la equidad… Así lo explicó al detallar el presupuesto que se destina a los partidos políticos.

Ugalde y Valdés participaron en el foro “Agenda Electoral: Revocación de Mandato y Posible Reforma”, organizado por el ITAM.

La última intervención estuvo a cargo del actual presidente del INE, Lorenzo Córdova… Cuestionó el momento político en el que llega la iniciativa de reforma electoral, antes de una elección presidencial.

“Yo no sé si que la mitad del Congreso sea catalogado como traidores a la patria es el mejor momento, el mejor contexto para propiciar una reforma electoral, aunque hay quien dice que después si no pasa va a haber traidores a la democracia, ojalá y no… Si es para meter reversa, no vale la pena. Si es para que la Secretaría de Gobernación vuelva a controlar las elecciones, no vale la pena… Si es para inyectar incertidumbre en algún punto, no vale la pena. Si es para romper las condiciones de equidad, no vale la pena. Si es para concentrar el poder, yo diría, tampoco vale la pena. Que sea para mejorar y hay que saber qué se quiere mejorar, porque partir de la premisa de que nuestro sistema electoral no funciona, que el INE no sirve para nada, que hay que tirar todo a la basura, esa no es una buena manera para mejorar el sistema, sino es una lógica para reinventarlo y quien sabe qué cosa salga… Si la base de la reforma es que me cae gordo el INE porque yo traigo atravesado al INE y al IFE desde hace no sé cuánto, pues entonces va a salir algo mal”, dijo Lorenzo Córdova, presidente del INE.