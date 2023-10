Al dar noticias falsas por la obsesión que tiene hacia el presidente de México, decir que no habria fondos para las personas que estaban en riesgo por el huracan, mucha gente dudo en recurrir a los albergues, pensando que no habría agua y alimentos, preguntamos a Loret De Mola en que momento han hecho algo por la gente que pasa momentos duros en Acapulco, acaso informo el riesgo de este huracan, nadie vio venir este daño, el busca en todo momento hablar solo del presidente López Obrador y ya mucha gente no le hace caso, aún hay algunos ilusos que todavía le creen sus mentiras, como lo ha comentado el mandatario mexicano.

