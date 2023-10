Vamos a levantar muy pronto Acapulco: López Obrador.

NO ESTÁN SOLOS, ESTAMOS PREPARADOS Y REACTIVAR LAS ACTIVIDADES EN ACAPULCO.

ASÍ LO EXTERNO EL PRESIDENTE DE MÉXICO.

Rechazo la falsedades que dijeron algunos medios de comunicación y periodistas opositores del supuesto fallecimiento de 16 pacientes en el IMSS.

Les recordó a los mexicanos que el Fonden era como una caja chica de los políticos corruptos, y por ello los recursos no llegaban a la población en situación de emergencia, pero ahora ya no es así.

Lamentamos mucho la pérdida de 27 seres humanos. Eso es lo que más duele, porque lo material se puede atender y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad. Un pésame a todos los familiares. De los desaparecidos tenemos tres que son elementos de la Secretaría de Marina”.

Así lo externó el presidente Andrés Manuel López Obrador al presentar el reporte de la supervisión que realizó ayer directamente en Acapulco para conocer las afectaciones que dejó el huracán Otis, aunque precisó que debe tomarse en cuenta toda la zona afectada, es decir, también la zona rural de este municipio y de Coyuca de Benítez.

Destacó que lo más importante en este momento es restablecer el servicio eléctrico para garantizar el abasto de agua, por lo que ya están en el sitio más de mil trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que en todo Acapulco no quedaron postes en pie.

Durante el recorrido por la zona, el primer mandatario grabó un mensaje informativo que llega a la población a través de perifoneo, en el que garantiza que todas las necesidades serán atendidas:

Y decirles que no están solos, cuentan con nuestro apoyo. Nada más que todo lo hagamos en orden, que nos ayuden para que podamos avanzar en la recuperación de Acapulco y en el mejoramiento de su pueblo lo más pronto posible. Que lo hagamos de manera organizada, ordenada.

Durante la conferencia matutina, reconoció la presencia de las Fuerzas Armadas desde los primeros momentos; informó que alrededor de 10 mil elementos del Ejército, Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional permanecen en labores de auxilio y lo acompañaron ayer con maquinaria pesada durante la apertura de la Autopista del Sol.

“Fue muy desastroso lo que padeció Acapulco. Y la gente se resguardó, se protegió, y por eso afortunadamente no fueron más las desgracias, porque sí fue muy fuerte, no tiene precedente en el país en los últimos tiempos, no sólo por la forma que fue tomando fuerza en tan poco tiempo, sino la magnitud del huracán; como entra con mucha fuerza, categoría 5, y por la bahía, en donde hay más población, mucha más población.”

Dijo a la población de Guerrero que está garantizado el abasto de combustible y se han restablecido los servicios de salud con el refuerzo de brigadas médicas.

Al anunciar un programa de construcción y mejoramiento de viviendas y pequeños comercios, así como apoyo a pequeños productores que perdieron cosechas, informó que durante el día arriban al estado mil servidores de la nación para realizar el censo de afectaciones, estarán acompañados por elementos de las Fuerzas Armadas.

Dijo que el próximo lunes 30 de octubre, autoridades federales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Banobras se reunirán con representantes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Asociación de Banqueros de México (ABM):

Para que se lleve a cabo esta reunión con empresarios y en conjunto elaborar un plan para rehabilitar, restablecer todas las actividades turísticas en Acapulco lo más pronto posible; va a ser en Acapulco.”

Luego de rechazar el supuesto fallecimiento de 16 pacientes en el IMSS, el presidente recordó que el Fonden era como una caja chica de los políticos corruptos, y por ello los recursos no llegaban a la población en situación de emergencia, pero ahora ya no es así:

“Tenemos un recurso para eso, garantizado, pero además no se trata de fideicomisos, no se trata de fondos para atender emergencias; cuando el pueblo de México necesita apoyo se puede utilizar todo el presupuesto público, no hay límites.

“Y, afortunadamente, tenemos presupuesto precisamente porque no permitimos que se roben el dinero del pueblo.”

