Los likes de la política de Alessandra Rojo De la Vega.

A la priista de la Cuauhtémoc realmente no le gusta que señalen los errores de su trabajo y se queja de la ex alcaldesa Sandra Cuevas.

A veces la política se trata de comentar y pedir ayuda, en algunos casos existen figuras políticas que buscan más verse en X, antes Twitter qué recibir una queja como la priista, Alessandra De La Vega, no es alguien que acepte comentarios contra su persona, todo lo expone en las redes sociales, así será la nueva moda porque seguro tendrá que contestar muchos comentarios de personas que no tienen corazones, manitas o seguidores, esta vez fue una diputada, no quiero imaginar que será cuando sean personas que no tengan que ver con el servicio público y político. ¿Qué piensas? #ELCAMBIODEMEXICO #cdmx #Cuahutemoc #estadodemexico #Alcaldesa