Los millones de Marko Cortés

Marko Cortés declara compra de lujoso departamento de 12 millones de pesos pagado en euros

El senador y exdirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, declaró la compra de un departamento valuado en aproximadamente 12 millones de pesos, según consta en su más reciente declaración patrimonial presentada ante la Contraloría Interna del Senado de la República.

De acuerdo con la información pública, la operación fue realizada al contado y en euros, detalle que ha generado cuestionamientos sobre el origen de los recursos y la conversión de la divisa utilizada. El inmueble se encuentra ubicado en una zona de alta plusvalía, aunque la declaración no especifica su localización exacta.

Cortés Mendoza, quien lideró el PAN a nivel nacional de 2018 a 2024, continúa siendo una figura influyente dentro del partido y actualmente ocupa un escaño en la Cámara Alta.

Durante su gestión como dirigente partidista, enfrentó críticas por presuntas prácticas de exclusión interna y por los resultados electorales adversos en distintas entidades.

Fuentes legislativas señalan que la Contraloría del Senado podría solicitar información adicional sobre la transacción para verificar la congruencia entre los ingresos declarados y la capacidad de adquisición del senador