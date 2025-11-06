No regresarán los tiempos de Felipe Calderón: Presidenta.



Sheinbaum descarta regresar a la guerra contra el narco

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no regresará a la estrategia de guerra contra el narcotráfico aplicada durante el sexenio de Felipe Calderón, pese a las voces que exigen “mano dura” o una mayor militarización.

“Hay quienes piensan con dolo que la solución es la fuerza, pero nosotros apostamos por la justicia, la inteligencia y la paz”, sostuvo la mandataria.

Sheinbaum reiteró que la prioridad de su administración es atender las causas, fortalecer la seguridad con inteligencia y consolidar una política de paz y justicia social, no repetir errores del pasado.