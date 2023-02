Columna de Antar M. Nacif. Tomada de www.sdpnoticias.com

Los niños que sufren Cáncer es la forma más cruel de hacer política.

Es tiempo de implementar leyes para atenderlos en sanatorios privados, cuando existe falta de doctores, equipos y medicamentos en hospitales públicos. Deberían sacar una ley para atender a los niños con estas enfermedades en hospitales privados en caso de falta de atención médica o medicinas en hospitales públicos, es tiempo de atender a la niñez con doctores y no con políticos que aprovechan cada día sus distintas enfermedades para hacer política, Nos tocó verlo en Veracruz cuando culparon a las autoridades de poner agua en sus tratamientos, después salió un laboratorio a desmentir en diversas investigaciones, observamos que no procedió, no es forma de hacer algo tan cruel, muchos padres se culpan por no brindar la atención que merecen. Ahora este sexenio comenzaron de igual forma buscando atacar sin dar soluciones, si esto sucede es terrible por nuestros niños y niñas, esto nunca más debe pasar, es momento que los legisladores tomen cartas en este asunto, opositores del gobierno federal, les pregunto que hicieron en sus gobiernos anteriores cuando tenían seguros médicos privados para toda su familia, ganando sueldos que rebasaban los 400 mil pesos, acaso les preocupa realmente la salud de las familias más vulnerables, que diario sufrían en las serranías, ahora quieren demostrar un interés y la gente no les cree, si realmente desean hacer un cambio, decidan implantar una ley que la niñez sea atendida en caso de enfermedades que ponen en riesgo su vida por médicos especialistas en hospitales privados en caso de tener rezago de médicos y medicamentos, merecen eso, son quienes traerán un futuro al país, con esto terminaría una época de antipolítica contra oposiciones sea un partido político u otro, no dudo que ahora en campañas sacaran este tema ocupando la necesidad de las familias para atender sus hijos, eso no puede seguir pasando es tiempo de cuidar a nuestra gente, hace unos meses observé en el IMSS llegó una familia para atender a su hijo, estaba lleno de gente que requería atención médica, en eso una señora se acerca y pide un estudio urgente, le comenta la secretaria que estaba descompuesto el equipo de tomografía, le da un pase para hacerlo de forma privada, el niño seguía esperando, al atenderlo le mandan un medicamento que faltaba, le pregunte a su mamá ya todo bien, iba rápido me comenta voy a traer un antibiótico que no tienen, que compraría con sus recursos, por ello es importante atender a la niñez más rápido y evitar estos inconvenientes o atrasos en hospitales, una persona de clase media, le dan un pase a un centro médico privado, un niño de clase baja, debe comprar su medicina, estoy muy seguro que nunca le llegan estos mensajes al presidente López Obrador, es un simple comentario, espero sea de utilidad y salvaguardar su vida de esta niñez que no debe sufrir estas enfermedades esperando que los atiendan o consigan dinero para su medicamento. Los políticos los ocupan como lema de campaña, acaso han hecho algo importante en sexenios pasados por estos peques que sufren cada día luchando por su vida. Gracias por su atención. Twitter @antarmnacif