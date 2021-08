Magistrado Reyes Rodríguez desmiente que haya insultado a AMLO en redes sociales

“Hay una situación de crisis en el Tribunal Electoral, una descomposición; de ahí la necesidad de reformar, tanto el INE como el Tribunal Electoral. Me enteré ayer de que se reunieron los magistrados y destituyeron al presidente, y resulta que el presidente que eligieron en una ocasión me insultó, es degradante. Entonces, lo comento porque sí hay una crisis en esta institución. Ya es tiempo de que las cosas cambien, ellos mismos deberían de renunciar todos, por dignidad, por respeto a los ciudadanos, no pueden mantener esa conducta”, destacó el presidente López Obrador.

