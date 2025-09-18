Marcela Muñoz Martínez una mujer que cuida del pueblo de Campeche.

Campeche ha encontrado en Marcela Muñoz Martínez una secretaría de Seguridad firme para mantener un estado entre los más seguros del país.

Sin duda cuenta mucho su liderazgo al frente de esta dependencia que ha marcado un antes y un después de su llegada, mujer con carácter, no se doblega ante la presión política y eso la llevó a, ser la mancuerna perfecta con la gobernadora Layda Sansores.

no hablo solamente por los resultados obtenidos, también lo hago por el estilo con el que ha enfrentado, resistencias, sobre todo, la corrupción que venia de sexenios anteriores con los priistas, con la cual buscaron trabajadores para presionar a Sansores, la respuesta fue contundente, sin presión enfrentaron estos grupos que no lograron provocar se diera de baja de la corporación, aquí ya no mandaban los de antes, así marco un antes y un después el mensaje del gobierno.

Muñoz Martínez no es una funcionaria que se doblegue ante las presiones ni ante los intereses ajenos al bien común. Con carácter fuerte, pero a la vez con la capacidad de sumar a su equipo bajo un principio de unidad, ha logrado lo que parecía imposible: números en materia de seguridad para Campeche. Reducción en índices delictivos, fortalecimiento de la presencia policial y programas de proximidad social que acercan a la institución con los ciudadanos, son parte de los logros visibles de su gestión.

Su visión ha sido clara: la seguridad no es sólo patrullas en las calles, sino confianza ciudadana en las instituciones. Para ello, se ha empeñado en limpiar de raíz la corrupción interna, que minaba tanto los resultados como la credibilidad de la secretaría .

En ese camino, ha demostrado que gobernar la seguridad exige disciplina y ella la tiene.

Uno de los ejes fundamentales de su trabajo ha sido el combate frontal a la corrupción dentro de la propia dependencia. Esta medida no sólo ha dignificado a la corporación, sino que ha permitido recuperar la confianza ciudadana en la policía como aliada de la sociedad y de la paz del pueblo.

Con una conducción clara y firme, Marcela Muñoz Martínez ha demostrado que la seguridad es un esfuerzo colectivo que se construye con profesionalismo, disciplina y cercanía con la gente.

Puedo ver que Campeche avanza con paso sólido, y los resultados en esta materia son reflejo de un liderazgo comprometido con la legalidad, la justicia y el bienestar de todas y todos, aunque una minoría busque atacar desde las sombras, demostró el gobierno que estas bases están débiles y no pueden controlar un gobierno que busca el bienestar de un estado que tuvo que exterminar la corrupción qué buscaba mantener Alito Moreno con sus aliados, aquellos que tenían y gozaban de privilegios en su mandato.

Un claro y marcado mensaje desde la llegada de Layda Sansores, quien nunca lograron debilitar con los, ataques en medios informativos qué buscaban tener continuidad y desestabilizar con la llegada de la 4ta Transformación.

Por. Antar Moises N.