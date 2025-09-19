Upps!! Sacan a Alito Moreno de la Comisión de Marina en el Senado. Por el cambio en la proporcionalidad del PRI, tras perder un senador, la comisión pasa a manos de Morena.

Ahora queda al frente el Dr. Carlos Lomelí, informó Adán Augusto, coordinador de la Jucopo.

Que opinan

