Sacan a Alito Moreno de la Comisión de Marina en el Senado.

Upps!! Sacan a Alito Moreno de la Comisión de Marina en el Senado. Por el cambio en la proporcionalidad del PRI, tras perder un senador, la comisión pasa a manos de Morena.
Ahora queda al frente el Dr. Carlos Lomelí, informó Adán Augusto, coordinador de la Jucopo.
