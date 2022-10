Lilly Téllez en la discusión por el plan militar, lo que provocó reacciones de senadoras de Morena quienes incluso se bajaron a encarar a la panista por las ofensas realizadas, lilly tellez grita, ofende, agrede, intimida como lo realizó con el compañero @sin_censura_vicente_serrano hasta cuando pensaran en hacerle un estudio serio con médicos psiquiatras, tiene un dolor atorado de baja autoestima de ser ignorada por el presidente @lopezobrador hace tiempo lo comente en una columna, hoy lo reitero, todo lo que hace es por llama la, atención de #amlo hasta cuando alguien piensa frenar esta Falta de respeto a la envergadura presidencial, todo debe tener un límite, esta senadora, solo ofende como lo viene haciendo con @citlafoto @jenarovillamil el hijo del presidente y su esposa @carolyn121212 su único problema es con la vida, es urgente una atención psicológica o uds ven normal que solo suba a tribuna a gritar, ofender, es odio por ser ignorada o simplemente es querer obedecer a @markocortesm para crear caos en el senado, si eso sucede, sería un problema para @AccionNacional seguramente estarían cayendo en la desesperación de la pérdida política, esto sería sepultar rápidamente al partido de marko cortes, hoy las tendencias ponen a la tellez como una persona non grata para políticos no sólo de izquierda ahora muchos e la derecha, mejor pasan de largo, cada vez más políticos se vendrán desligando de esta Sra. Que hoy fue llamada por otra senadora como quitar las parejas de sus amigas, en este caso por alguien llamado marissa, aparte de decirle que fue muy amiga de muchos ejecutivos de tv azteca, cada, quien hace con su vida y su cuerpo lo que desee, pero ofender al ejército por politiquería, esto ya calienta. Uds que opinan. Www.elcambiodemexico.com

