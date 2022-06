Matthew McConaughey emite emotivo discurso en la Casa Blanca por víctimas de tiroteo en Uvalde

La violencia armada es la principal causa de muerte de los menores de 18 años en Estados Unidos, donde cada año 18,000 niños y adolescentes pierden la vida o resultan heridos por disparos de bala, según la organización Every Town for Gun Safety.

“Su madre me dijo que no le habían hablado nunca antes del cielo, pero de alguna forma ya lo sabía”, narró McConaughey, quien también habló del padre de Ramírez que acaba de conseguir trabajo y, cada noche, le decía a su hija que iba a llevarla a Disney World.