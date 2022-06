Monreal dice que ‘hay tiro’ con la oposición rumbo al 2024

“Que por sobrevivencia, por supervivencia se van a agrupar, es la única manera de que puedan ser competitivos con Morena, si caminan dispersos, aislados, no hay forma de que le ganen a Morena, aun así, con los cuatro, no hay forma que le ganen a Morena en este momento. Entonces, es una necesidad política la que los va a unir”, refirió Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

You may also like