AMLO comenta con trizteza con honestidad lo confieso, este caso de los 39 migrantes fallecidos me ha dolido mucho, me ha dañado me conmovió y me partió el alma.

No todos piensa Igual, algunos solo aprovechan esta desgracia para atacar al gobierno federal.

Www.elcambiodemexico.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...