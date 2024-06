La presidenta electa y Omar García Harfuch cerca de autoridades de Estados Unidos, le manda un claro mensaje a los detractores de quien podría tener a cargo la seguridad del país a partir del 1 de octubre, a Anabel Hernández quien ha señalado al próximo senador de tener vínculos con García Luna, con esto quedaría demostrado que no tiene problemas con este país vecino el ex secretario de seguridad pública de la ciudad de México.

You may also like