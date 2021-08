Messi se despide entre lágrimas de un Barcelona del que nunca imaginó irse

Messi no llegaría desde luego a terreno desconocido en el vestuario del PSG. Con Neymar coincidió en el Barcelona y acaba de pasar unos días de vacaciones con él en Ibiza. Por no hablar de su compañero en la ‘Albiceleste’ ngel Di María.

“Yo había bajado un 50% mi ficha, habíamos cerrado el contrato, y después no se me pidió más nada”, aseguró.

“Hice todo lo posible por quedarme y no se pudo. No tengo más nada que decir”, sentenció Messi, mientras evitaba reproches a la directiva del club, pero negó que rechazara bajarse más el sueldo.

“Me hubiera gustado despedirme de otra manera: nunca imaginé mi despedida porque la verdad es que no lo pensaba”, afirmó y aseguró que aún no conoce su destino pero que el París Saint-Germain francés “es una posibilidad”