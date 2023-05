Al ver cada día que veo a los grupos políticos y empresariales que atacan y atacan al gobierno de México, pero callan ante otros países!!! Me doy cuenta que esta nación renacerá, así será.. Es mi deseo para no ver sufrir nunca más a mi gente y puedan ser felices en su país con su gente, aunque muchos no aceptan verlo crecer, somos más quienes si queremos verlo renacer… Se que la sonrisa volverá a los hogares..

