Morena modificó fecha de consulta para enjuiciar a expresidentes: Lorenzo Córdova

“Por ahí andan diciendo que no se quiere, que como hay tan pocas casillas no se va a poder garantizar la voluntad ciudadana, miren, ningún ejercicio de Consulta Popular o ejercicios similares, legales o realizados o extralegales, ha tenido tantos centros de votación , ni tendrá todas las garantías como va a tener la Consulta Popular del primero de agosto, la Consulta Popular se va a llevar a cabo, y se los digo de una vez, va a ser la mejor, el mejor ejercicio de participación ciudadana que hayamos tenido en nuestra historia, el mejor, ¿Saben por qué? porque lo está organizando el INE y lo está organizando con todas las garantías que el mandato constitucional de reserva de esta institución que es de las y los mexicanos”, declaró Córdova.

“Ayer un exdiputado dijo que había sido el INE que fijó esta fecha, eso es falso, lo fijó el Congreso de la Unión y el INE siempre ha respetado la Constitución, y hoy estamos impedidos para desplegar los esfuerzos de convocatoria, de difusión de la convocatoria hasta que la misma convocatoria no entre en vigor y no entra en vigor sino hasta el 15 de julio”, dijo en conferencia, Lorenzo Córdova, presidente del INE.