Mujer exhibe mensajes de repartidor de aplicación que la estuvo acosando

“¡Me pasó lo mismo con Rappi!” comentó otra usuaria. “El wey me escribía a mi whatsapp diciéndome que le diera chance de invitarme a salir, wey que sabía perfecto en dónde vivo. Pésima la seguridad de Rappi porque además nunca me resolvieron”.

“Pero mi puerta tiene vidrio traslúcido y me quedé ahí hasta que se fuera. El tipo se tocaba los labios y decía mi nombre. Fue traumático, no dormí bien en días”.

Según la denunciante, el repartidor fue bloqueado de la plataforma, “¿pero quién me asegura que esa persona no abra otro perfil o venga a mi casa?”, señaló.