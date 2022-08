Mujer hace firmar un contrato a su prometido para que no le sea infiel: “Si me engaña, está acabado”

El que su pareja sea infiel es un tema que le preocupa a muchas personas,. Esto ha generado que algunas relaciones tomen medidas poco habituales, como la que hizo una mujer al hacerle firmar a su prometido un contrato en el que no puede serle infiel, pues si no habrá consecuencias.

N+ te recomienda: ¿Qué es la “infidelidad financiera”? La influencer Mate Alonzo nos explica

A través de TikTok, la usuaria @salamiqueen dio a conocer que se ha asegurado de que su prometido pague el precio si él llegara a serle infiel alguna vez, haciéndolo firmar un contrato legalmente vinculante.

De acuerdo a lo establecido por la joven, en el documento el hombre se ha comprometido a pagar los gastos de manutención de ella si alguna vez es infiel.

“Mi prometido acaba de firmar un documento legal y lo hemos hecho certificar ante notario que si me engaña, tiene que pagar mis facturas”, dijo la mujer en su video.

“Si me engaña, está acabado. Soy muy lista o estoy loca, no lo sé”, aseguró la mujer, quien ha provocado una serie de opiniones, varias de ellas reconociendo su habilidad para que él firmara. “Esto es, de lejos, lo más inteligente que he oído nunca”, le escribieron.

En otro video, la joven aseguró que tiene problemas de confianza en temas de dinero, pues ha sido afectada, y cuando se trata de ese asunto se asusta y no confía fácilmente.

“Ahora estamos comprometidos, estamos haciendo cosas, financieramente, juntos, estamos haciendo cuentas juntos. Así que pensamos que sería una gran idea asegurarnos de que ambos hacemos algunos documentos y acuerdos y los firmamos juntos”, contó la mujer.

La joven detalló que, mientras establecían los acuerdos sobre la combinación de su dinero, su prometido fue el que se comprometió a incluir la cláusula de la infidelidad, algo que ella vio como una acción romántica.

@salamiiqueen Replying to @Jlean don’t come for me i love you all 🫶 ♬ original sound – salamiqueen