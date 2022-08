Mujer se insemina a sí misma porque no quería compartir a su bebé; compró esperma en internet

Skylar señaló que no le ocultará nada a su hija -de nombre Shy- sobre su nacimiento e incluso estableció que, si ella y el donante se quieren conocer más adelante, lo permitirá, aunque él no tendrá ninguna participación en su crianza.

La decisión de la mujer se basó en las relaciones de sus amigas, pues aseguró que muchas de sus parejas no aportan nada o mantienen relaciones tóxicas. “Yo no quería esto para mi hija”, dijo. También aseguró que nunca planeó tener un bebé con nadie más que consigo misma , pues siempre quiso hacerlo en sus propios términos.

“Siempre supe que tendría una niña y pensaba esperar hasta los 30 años para tener un bebé, pero a los 27 tuve una epifanía: no podía esperar más para tener un hijo. Siempre había sabido que conseguiría un donante de esperma. No quería tener que depender de nadie más para criar o compartir a mi bebé”, dijo Skylar.

La mujer, de 28 años, aseguró en entrevista con el medio The Mirror que decidió tener un bebé a través de un donante de esperma en septiembre de 2021 porque no quería depender de otra persona, ni compartir a su bebé.

