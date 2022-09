Mujeres iraníes cantan Bella Ciao durante las protestas por la muerte de Masha Amini

Una mañana me desperté, adiós bella, adiós bella, adiós bella, adiós, adiós. Una mañana me desperté, y encontré al invasor.

La letra fue empleada tanto como un canto de ánimo como de lucha y despedida por aquellas y aquellos soldados que partían de sus hogares a luchar contra el fascismo, pero con el paso de los años también se consideró que hace una referencia a que la vida no tiene sentido “y se va” si no se lucha por un ideal.

Persian version of the 19th century Italian protest folk song, Bella Ciao. #MahsaAmini #IranProtests pic.twitter.com/DZq4MHJbbU