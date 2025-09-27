LocalNacional

No están sol@s si te tratan mal en tu localidad servidores públicos.

adminBy 43 views

Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, nadie está por encima de la ley, si tienes un trato negativo o te piden dinero por algún tramite, te niegan atención médica, cuentas con las pruebas aquí te escuchamos y le daremos atención a tu caso, o puedes comentar abajo. Ya no debe ser como antes y es, algo que la 4ta Transformación desde López Obrador lo inició, por ello todo lo que nos envíen lo haremos llegar a la mandataria y su equipo de trabajo.
#elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México #4T #LuisaAlcalde Luisa Alcalde
#Morena

admin

Salinas Pliego no tendría? para pagar lo 63 mil millones de pesos al SAT.

Previous article

Huacho Diaz Mena un hombre de familia que esta  enamorado de Yucatán.

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

More in Local