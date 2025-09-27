Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, nadie está por encima de la ley, si tienes un trato negativo o te piden dinero por algún tramite, te niegan atención médica, cuentas con las pruebas aquí te escuchamos y le daremos atención a tu caso, o puedes comentar abajo. Ya no debe ser como antes y es, algo que la 4ta Transformación desde López Obrador lo inició, por ello todo lo que nos envíen lo haremos llegar a la mandataria y su equipo de trabajo.
No están sol@s si te tratan mal en tu localidad servidores públicos.
