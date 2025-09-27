No están sol@s si te tratan mal en tu localidad servidores públicos.

Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, nadie está por encima de la ley, si tienes un trato negativo o te piden dinero por algún tramite, te niegan atención médica, cuentas con las pruebas aquí te escuchamos y le daremos atención a tu caso, o puedes comentar abajo. Ya no debe ser como antes y es, algo que la 4ta Transformación desde López Obrador lo inició, por ello todo lo que nos envíen lo haremos llegar a la mandataria y su equipo de trabajo.

#elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México #4T #LuisaAlcalde Luisa Alcalde

#Morena

