InternacionalNacional No hay acuerdo para detener la guerra entre Rusia y Ucrania. By admin 4 horas ago30 views Sin acuerdo tras cumbre Putin con Trump en AlaskaAnchorage, Alaska.– El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sostuvieron este viernes una reunión de hora y media en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Alaska, sin llegar a acuerdos concretos.En conferencia de prensa conjunta, Putin señaló que, para alcanzar un acuerdo de paz completo en Ucrania, es necesario "eliminar las raíces del conflicto", lo que en su visión incluye la destitución del gobierno de Volodímir Zelenski, una propuesta que reconoció como "un desafío muy difícil".El mandatario ruso prefirió enfatizar la posibilidad de ampliar la cooperación económica con Estados Unidos y sugirió que el próximo encuentro bilateral se lleve a cabo en Moscú.Trump, por su parte, evitó pronunciarse sobre la propuesta relativa a Ucrania y se limitó a subrayar el valor del diálogo directo con Rusia.La reunión comenzó con un saludo cordial entre ambos líderes en la pista de aterrizaje de la base aérea, donde intercambiaron sonrisas y un apretón de manos.
