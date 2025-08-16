Ya tiene Alito Moreno competencia para hablar tanta barbaridad y tonterías de un país libre como lo hizo
la alcaldesa de Cuauhtémoc ya merito vamos a ser Venezuela comento Alessandra Rojo!!
Cuántos años llevan con lo mismo..
Un discurso tan repetido, acrítico, sesgado y, para colmo, nada original.
Las redes se volcaron a decirles que ya busquen otra firma de contender y no con sus mentiras de siempre, como no tienen forma de atacar a la 4t, buscan con mentiras desestabilizar, se les olvida que hoy las benditas redes sociales, llegan a todos los rincones del país..
Que opinan.
Alessandra Rojo habla puras tonteras, comentan en redes sociales, dice que seremos Venezuela.
