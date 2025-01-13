MARKO CORTÉS Y ALITO MORENO DESPOTRICAN CONTRA LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo POR LOS PROGRAMAS DEL BIENESTAR JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO ENTRE OTROS.
ACASO ELLOS SE OLVIDAN QUE SU ECONOMÍA QUE HOY DISFRUTAN ES GRACIAS AL PUEBLO DE MÉXICO, ESE DINERO QUE NUNCA LES LLEGABA A SUS COMUNIDADES, HOY EL GOBIERNO FEDERAL ESTA ENTREGANDO ESTOS APOYOS A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, GENTE CON ALGUNA DISCAPACIDAD Y JÓVENES QUE TRABAJEN EN EMPRESAS, ELLOS DESEAN VOLVER SOLO PARA AUMENTAR SUS CUENTAS DE BANCO, POR ESO TANTA MOLESTIA Y SABER QUE PODRÍAN YA NO VOLVER A TENER PUESTOS POLÍTICOS, SI RETIRAN LOS PLURINOMINALES, SOLO ASÍ ES COMO ENTRAN A LEGISLAR A FAVOR DE SU CONVENIENCIA.
QUE OPINAN.
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No quieren PAN y PRI qué entreguen apoyos el gobierno a jóvenes.
MARKO CORTÉS Y ALITO MORENO DESPOTRICAN CONTRA LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo POR LOS PROGRAMAS DEL BIENESTAR JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO ENTRE OTROS.
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