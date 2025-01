Rinde informe de gobierno de sus primeros 100 días Claudia Sheinbaum.

Hoy desde el Zócalo, corazón de la República, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rindió cuentas de sus primeros 100 días de gobierno trabajando por y para el pueblo mexicano. En tres meses ya recorrió 32,000 km en este arranque del segundo piso de la cuarta transformación. El compromiso es claro: no traicionaremos a nuestra historia ni al pueblo: no regresaremos al modelo neoliberal, ni al régimen de corrupción, la transformación de la vida pública continuará y se consolidará. Se gobierna para todos con la máxima de primero los pobres: presidenta de México. Www.elcambiodemexico.com

