No vamos a parar hasta sacar a Alito Moreno de la Cámara del senado: Julieta Ramírez.

La joven senadora Julieta Ramírez se ha ganado los reflectores al lanzarle un mensaje directo a Alejandro “Alito” Moreno: “te va a llegar tu hora”. La legisladora de Morena no sólo lo acusó de ser un lastre político, sino que adelantó lo que muchos en el oficialismo ven como inevitable: la expulsión del priista de la Cámara de Diputados.

Ramírez encarna a una nueva generación que no se anda con rodeos. Mientras otros se desgastan en discursos técnicos sobre el “decoro parlamentario”, ella va directo al grano: Alito es un político que vive de la estridencia, de las descalificaciones al Gobierno, y de un PRI cada vez más disminuido.

La advertencia no es un arrebato aislado. Viene acompañada de la intención de Morena de endurecer la disciplina interna en el Congreso. Si Alito convirtió la tribuna en un escenario personal, la mayoría oficialista parece dispuesta a ponerle un alto. Y que sea una senadora joven la que lo exhiba, no hace más que resaltar el contraste: la política mexicana ya no gira en torno a los viejos caciques, sino a voces nuevas que no temen desenmascararlos.

Alito Moreno presume de ser el gran opositor, pero la realidad es que cada día se achica más el espacio que ocupa. Y como bien dijo Julieta Ramírez, el reloj político es implacable: el bandalito también tiene fecha de caducidad.

