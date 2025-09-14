Noticias importantes del cambio .13 sept 2025.

Aranceles del 50 % a autos chinos y productos sin TLC

El gobierno mexicano anunció un aumento de aranceles hasta el 50 % para automóviles y mercancías provenientes de países sin tratados de libre comercio, principalmente China. La medida busca proteger a la industria nacional y los empleos, favoreciendo a fabricantes con planta en México. Pekín respondió acusando a México de ceder a presiones de EE.UU.

2. Explosión de pipa en Iztapalapa deja 13 muertos

Una pipa de gas volcó y explotó en el Puente de la Concordia, Iztapalapa (CDMX). El saldo preliminar es de 13 personas fallecidas y decenas heridas. Se investiga si la unidad contaba con permisos y condiciones adecuadas de operación.

3. Captura de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay

El exsecretario de Seguridad de Tabasco, ligado al grupo criminal “La Barredora”, fue detenido en Paraguay gracias a un operativo internacional coordinado por México. El gobierno mexicano ya solicitó su extradición.

4. Presupuesto 2026 y reformas al comercio exterior

El Paquete Económico 2026 contempla cambios en la Ley Aduanera y la LIGIE, dentro de la estrategia “Plan México”, que busca sustituir importaciones, fortalecer la industria nacional y reforzar la fiscalización en aduanas.

5. Presión internacional por los nuevos aranceles

México prepara reuniones con funcionarios chinos para explicar los cambios arancelarios y defender que no son medidas coercitivas, sino parte de una política de protección económica.

