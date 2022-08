Nueva disposición migratoria afecta llegada de turistas brasileños al Caribe Mexicano

Cancún, 11 de agosto (Infoqroo).- En menos de una semana, la solicitud de visa a los brasileños para entrar al país por parte del gobierno de México ya repercutió en la llegada de turistas de esa nación al Caribe Mexicano e incluso una aerolínea ya ajustó a la baja sus frecuencias informó el titular del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), Darío Flota Ocampo. Con el argumento de buscar “una migración segura, ordenada y regular”, el Gobierno mexicano emitió el 3 de agosto requisitos de visado para los brasileños, que ahora deberán tramitarlo de forma física en su pasaporte antes de viajar. De acuerdo con información a la que se tuvo acceso, a partir del 18 de agosto, los brasileños que quieran ingresar a México necesitarán presentar una visa física, impresa en su pasaporte. Actualmente basta con una autorización electrónica emitida en la página web del Instituto Nacional de Migración de México. La medida fue anunciada por la secretaría mexicana de Relaciones Exteriores (SRE). En conferencia de prensa previa al inicio del 18 Congreso Nacional de la Industria de Reuniones (CNIR) en el que se esperan dos mil asistentes, Flota Ocampo dijo que sin entrar en vigor aún, esta disposición ya provocó la cancelación del viaje de por lo menos dos mil personas que ya no podrán viajar a México, lo que se traduce en pérdidas hasta por 5 millones de dólares directos, sin contar con la derrama económica indirecta. “Ya nos ha pegado de una manera muy fuerte, por la gente que ya no pudo viajar, por los eventos que se cancelaron, Gol ya anunció que reduce sus frecuencias hacia Cancún y va a tomar un tiempo la implementación ágil de visas para los turistas brasileños”, expresó. Flota Ocampo detalló que el primer segmento afectado es el de grupos y convenciones, debido a eventos cancelados pues por ejemplo una agencia ya reporta la cancelación de viaje de dos mil personas del 30 de mayo a la fecha, cuyo gasto promedio sería de 800 a mil dólares cada uno. El anuncio se hace en el marco de la XXVIII reunión del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir) que se realiza en el Cancún Center.

