Ómicron descarta posibilidad de “vencer al virus” con inmunidad de rebaño

“Estas cosas aparecían en los medios de comunicación: ‘Alcanzaremos la inmunidad de rebaño cuando el 60% de la población esté vacunada’ y no ha ocurrido. Luego para el 80%, y de nuevo no ocurrió”, dijo a Reuters Francois Balloux, profesor de sistemas biológicos computacionales en el University College de Londres.

Esto no quiere decir que la inmunidad previa no ofrezca ningún beneficio. En lugar de la inmunidad de rebaño, muchos expertos entrevistados por Reuters afirmaron que cada vez hay más pruebas de que las vacunas y la infección previa ayudarían a reforzar la protección de la población contra el COVID-19, lo que hace que la enfermedad sea menos grave para quienes se infectan o se reinfectan.