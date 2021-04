OMS: Ningún país debe bajar la guardia ante COVID-19 aunque vacunación avance rápido

“Estas vacunas son fantásticas, muy efectivas y la mayoría de gente que se vacune estará bien protegida, y no solo contra la enfermedad sino también de transmitir el virus a otros que no están vacunados”, aclaró en un diálogo con internautas a través de las redes sociales.

“Han hecho un extraordinario trabajo de vacunación , pero los casos aumentaron. Eso no significa que la vacuna no funciona, sino que hay que utilizar todas las herramientas que tenemos para terminar con esta pandemia “, recalcó.

“La gente que está vacunada debe continuar con las medidas sobre todo cuando interactúa fuera de su círculo familiar, usando mascarillas , limpiándose las manos y evitando participar en eventos masivos . No queremos una nueva ola de la pandemia , no olvidemos lo que pasó incluso en países donde las campañas de vacunación son exitosas”, dijo la responsable de inmunizaciones en la OMS , Kate O’Brien .