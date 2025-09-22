Pablo Gutiérrez el secretario del ayuntamiento que huele a candidato por Morena y PVEM a la presidencia de Cancún

Un secretario que huele a candidato por Morena y PVEM a la presidencia de Cancún.

Pablo Gutiérrez ha ocupado diversos cargos en Cancún municipio de Benito Juárez en Quintana Roo.

Entre sus puestos como regidor, síndico, y ahora como Secretario General del Ayuntamiento, sin olvidar que estuvo como encargado del despacho de la presidencia municipal cuando Ana Paty Peralta solicitó licencia.

Esto le otorga el conocimiento del funcionamiento municipal, con las conexiones políticas locales, y una gran confianza ante la ciudadanía.

Ha encabezado iniciativas de atención ciudadana, diálogo con comunidades, participación en operativos de seguridad, apertura de canales institucionales para atender problemas concretos en puertas abiertas al diálogo con el pueblo.

Ese tipo de presencia puede fortalecer su perfil de buen servidor público, lo cual la ciudadanía logra valorar.

Respaldo institucional y del partido

Está vinculado al equipo de gobierno municipal liderado por Ana Paty Peralta, que a su vez es de Morena. Esa cercanía al poder municipal.

También ha participado en acciones partidistas, como impulsar comités seccionales de Morena.

Hice mi tarea y observe en distintos medios periodísticos y columnas locales, veo que ya se le menciona como posible candidato para 2027, lo veo claramente como un contendiente único hasta el momento.

Hombre de familia, tranquilo, sincero y chambeador, no veo que puede faltar en su currículum!!

Morena y el PVEM tienen varios actores con aspiraciones.

No basta con tener visibilidad: deben asegurar el apoyo dentro del partido, alianzas, evitar fracturas, y sobre todo evitar perder las elecciones de este municipio y de poner a alguien por amiguismo o influencias.

Es claro que Pablo tendrá que demostrar capacidad para resolver problemas concretos para mantener credibilidad, que hasta ahora, lo ha hecho muy bien.

Si el PVEM decide presentar candidato propio fuerte, o si otras coaliciones se fortalecen, puede complicarse, es cuestión de esperar.

Cada fallo o denuncia puede impactar mucho. En elecciones municipales, los temas de servicio público, infraestructura, seguridad, transparencia pesan mucho. Necesitará construir una imagen limpia, clara.

Si mantiene visibilidad y gestión eficiente

Si obtiene el apoyo interno en Morena y PVEM

Y logra conectar con la ciudadanas como lo viene trabajando en labores urgentes, seguridad, servicios, movilidad, etc.

Recordemos que en política local todo puede cambiar mucho en dos años y el poder político es variable, esto podría afectar en darle la oportunidad, aunque lo veo difícil por ser un político, muy apreciado por el municipio.

Que opinan.

Por. Antar Moises N.

