Tenemos mucha presidenta.

TENGAN SU MEDICINA GRITABA EL PUEBLO A LA OPOSICIÓN EN EVENTO DE LA PRESIDENTA EN CAMPECHE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo dejó claro:

Con la 4T, 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza.

Mientras tanto, recordemos:

En 2012, bajo Calderón y Peña, México era el país más desigual del mundo.

Hoy, gracias a la transformación, México es el segundo país menos desigual, solo detrás de Canadá.

El contraste es brutal:

Antes, corrupción y privilegios.

Hoy, justicia social y resultados.

Decían los visitantes, además tenemos presidenta.

elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México #elmundo #facebook