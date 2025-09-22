Tenemos mucha presidenta.

LocalNacional

TENGAN SU MEDICINA GRITABA EL PUEBLO A LA OPOSICIÓN EN EVENTO DE LA PRESIDENTA EN CAMPECHE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo dejó claro:
Con la 4T, 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza.

Mientras tanto, recordemos:
En 2012, bajo Calderón y Peña, México era el país más desigual del mundo.
Hoy, gracias a la transformación, México es el segundo país menos desigual, solo detrás de Canadá.
El contraste es brutal:
Antes, corrupción y privilegios.
Hoy, justicia social y resultados.

Decían los visitantes, además tenemos presidenta.

