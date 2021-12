PAN critica resultados de AMLO a tres años de gobierno

“No hay un solo número, ya muchos se dijeron, no hay un solo número, no hay un solo indicador, en economía, en seguridad, en salud, por decir algo, por decir solamente tres temas, uno solo donde se pueda decir que le ha ido mejor a este gobierno”, destacó Jorge Romero, coordinador Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados.

“¿Resultados? Simple, no tiene que presentar. A tres años de iniciado el gobierno morenista ya se puede afirmar con claridad que estamos frente a un sexenio perdido, incluso si hicieran todo bien de aquí en adelante, lo más a lo que aspirarían sería a llegar a donde estábamos en el 2018, que hay que mencionar que no estábamos bien, en México claramente las cosas van de mal en peor”, indicó Marko Cortés, presidente nacional del PAN.