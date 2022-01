PAN discutirá el 24 de enero con Segob sobre reforma energética y economía

“A mí me parece que lo que estamos viendo es una desatención, un descuido, una incompetencia del gabinete por hacer las cosas bien y ha provocado que los precios simplemente suban… Lo que tenemos es un gobierno que tiene que reconocer que la economía ha sido un fracaso, que tiene que reconocer que hay que cambiar las cosas y que por su puesto debe de reconocer que la política económica no es su expertise y que tiene que hacerse de buenas propuestas”, explicó Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado.

“Si lo que intentamos es ser objetivos, y ver cuáles son los problemas más principales de este país y ver cuales de estos se han resuelto, sin acaloramiento, podemos decir que no se ha resuelto ni uno solo y no solo no se han resuelto, sino que se han agravado”, aseguró Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados.