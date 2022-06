PAN y PRD rechazan propuesta del PRI de permitir a familias poseer armas de fuego

“No podemos admitir que el gobierno federal claudique a su obligación de brindar seguridad a los ciudadanos y nosotros pretendamos que los ciudadanos se armen para defenderse, porque no hay manera que se armen contra la brutalidad del crimen organizado, o sea, no portan un arma calibre .45, ellos portan cuernos de chivo, a veces lanza granadas, entonces yo en lo personal no comparto esta visión de armar a los ciudadanos”, agregó la senadora Xóchitl Gálvez del PAN.

“Yo entiendo la molestia obviamente y en muchos, en muchos espacios y en muchos lugares la desesperación, la impotencia que se siente y las ganas de salir y hacer justicia por propia mano, pero es la obligación del Estado mexicano brindar seguridad, no es un camino, desde mi punto de vista no es un camino la pistolización de una sociedad”. agregó el senador Miguel Angel Mancera, coordinador del PRD.

“No es una propuesta que fue consultada al seno de Va Por México, yo respeto la posición del presidente del PRI y diputado compañero de nosotros, compañero de la coalición, no comparto el hecho de que armar a la gente sea la solución, yo creo que el Estado mexicano es el responsable de garantizar la seguridad, creo igual, fervientemente, que la estrategia de abrazos y no balazos no funciona”, dijo el diputado Luis Espinoza Cházaro, Coordinador PRD.