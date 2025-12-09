Panistas defienden al fugitivo Francisco Cabeza de Vaca.

PAN designa a Cabeza de Vaca como representante ante América del Norte; Jorge Romero niega que sea acto de protección.

El Partido Acción Nacional (PAN) designó al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como su representante ante América del Norte, una figura encargada de fortalecer vínculos políticos e internacionales con Estados Unidos y Canadá.

El dirigente nacional panista, Jorge Romero Herrera, reconoció que el nombramiento puede interpretarse como un movimiento para proteger al exmandatario, quien ha sido señalado por presuntos hechos de corrupción y mantiene procesos abiertos en México. Sin embargo, afirmó que no le incomoda que se lea de esa manera y sostuvo que la designación responde a la experiencia internacional de Cabeza de Vaca y no a motivaciones políticas o judiciales.

La decisión no pasó desapercibida en el escenario político, pues el exgobernador es una de las figuras más polémicas del panismo reciente. Su nuevo encargo se anuncia mientras continúa fuera del país y en medio de cuestionamientos sobre su situación legal.

La dirigencia del PAN defendió el nombramiento como parte de una estrategia para fortalecer su presencia internacional, aunque críticos consideran que el partido envía un mensaje ambiguo al respaldar a un personaje que enfrenta investigaciones.

