Parece que hubiera 2 PRI: Arturo Ávila.

Parece que hay dos tipos de políticos dentro del tricolor comenta Arturo Ávila

Alito Moreno y su grupo cercano, que se han volcado a una estrategia de confrontación desde el extranjero, hablando en EE.UU. y otros foros para desacreditar al gobierno mexicano. Esa postura se percibe como de choque, incluso con tintes de entreguismo, porque parece buscar que fuerzas externas intervengan en la política nacional.

Los gobernadores priistas en México, en cambio, mantienen un tono mucho más institucional. Muchos de ellos han reconocido públicamente la labor de la presidenta y se han alineado en temas de seguridad, infraestructura o programas sociales. En la práctica, muestran un PRI pragmático, que sabe que necesita trabajar con el gobierno federal para dar resultados en sus estados.

Esa división refleja lo que ya varios analistas advierten: el PRI no sólo está debilitado, sino fracturado en liderazgos y en estrategia. Alito busca sobrevivir políticamente a costa de la confrontación, mientras que los mandatarios estatales piensan en gobernabilidad y en su futuro más allá de él.

Que opinan.

elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México #elmundo #facebook #AlitoMoreno #PRI #PAN #peru