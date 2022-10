Parejas del Mismo Sexo Pueden Adoptar: Arturo Zaldívar

“¿Las parejas del mismo sexo pueden adoptar? Por supuesto que sí. Se dice que esto daña a los niños y a las niñas, esto es falso. Pueden adoptar, primero porque no hacerlo sería discriminarlas y en segundo lugar porque todos los estudios demuestran que no hay ninguna diferencia psicológica, ni física, ni de ningún tipo entre los niños y las niñas que son educados en matrimonios heterosexuales que matrimonio entre personas del mismo sexo”, indicó Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.

You may also like