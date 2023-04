La Diputada federal Patricia Armendáriz Ya pidió disculpas a los ofendidos, reconoce que tiene un problema de carácter como cualquier ser humano, acaso no vimos cuando Felipe Calderón ofendía a personas por razones sin motivo, ella comento que con facilidad pierde rápidamente la paciencia. Cómo dice no hay justificación para gritar, es un problema personal que tengo, soy de mecha muy corta. Aclaro ya les pedí disculpas, ahí está el material y escrito así mismo les expliqué que efectivamente les había dado yo recursos personales para ayudarlos a proteger el polígono de la selva.

Agreden con todo a Patricia Armendáriz quien brinda, apoyos a la gente de la sierra, no les preocupa que decida no apoyar más, por tanto ataque político, si se les olvida el padre del alcalde panista Mauricio Tabe qué amenazo con un cuchillo a un funcionario tras clausurar su restaurante, ya lo quería hacer carnitas y ahí si callaron.