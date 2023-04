La negación de morenistas en el senado de la República que rechazaron con 67 votos el nombramiento de Ricardo Salgado Perrilliat para ser nuevo comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) les saca los demonios al grupo parlamentario de Acción Nacional, se ponen a gritar, querer tomar la tribuna, buscaron la confrontación, estaban tan enojados qué Hasta el coordinador de este grupo Julen Rementeria hablo con palabras en tono ofensivo, no somos chamacos, ni tampoco Pen…tontos . Ahora tendrán que esperar, su tiempo de poder ya paso y aquí no mandan. Así que tendrán que escoger a otro qué no sea panista y quieran poner un comisionado de INAI a Modo. Www.elcambiodemexico.com

El senador panista esta muy enojado por no poder someter al grupo parlamentario de Morena. Julén Rementeria dice no somos chamacos pero tampoco pende….來狼 califica esta votación como una burla, supuestamente había un acuerdo para impulsar al candidato mejor evaluado e incluso se le convocó para tomar el cargo.