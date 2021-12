Peregrinos y migrantes se enfrentan en la autopista México-Puebla

Peregrinos que viajaban a la Basílica de Guadalupe confrontaron a un grupo de migrantes que se atrasó al no soportar más la caminata, por lo que decidieron bloquear la autopista México- Puebla para exigir asistencia médica.

La caravana migrante caminaba bajo el rayo del sol y el trayecto de subida se les hizo más pesado.

“Ya no tengo fuerzas ya, son 4 niños los que llevo y no es fácil, quisiera estar en mi país”, dijo Aida, migrante de Honduras.

Aida afirmó que salió de Honduras después de que una pandilla asesinó a su esposo, y a ella la amenazaron de muerte.

“Me sacaron. ¿Qué le dijeron? Me iban a caer a media noche y tuve que salir ya no tengo las cicatrices, pero me tuve que salir por el monte con mis hijos, me avisaron que me saliera pues deje todo tirado”, comentó Aida.