Vicente Fernández: Canciones y películas del ‘Charro de Huentitán’ que tienes que conocer

En México pocas personas han sobresalido en múltiples áreas del espectáculo como Vicente Fernández. Cantante, actor y hasta conductor de televisión. Durante sus varias décadas de carrera, Chente hizo casi todo, de ahí que fuera una de las estrellas consentidas del público.

¿Qué canciones hay que escuchar?, ¿qué películas hay que ver? A continuación te presentamos un recuento de lo mejor de Vicente Fernández.

Canciones interpretadas por Vicente Fernández

Quizá el tema más emblemático de los centenares cantados por Vicente Fernández, fue Volver, volver de la autoría de Fernando Z. Maldonado, quién se dedicó a la composición de música desde la tierna edad de siete años, y firmaba como Fred McDonald.

Otra canción, compuesta por Maldonado e interpretada por Vicente Fernández fue Hermoso cariño.

Un gigante más de la música mexicana, Juan Gabriel compuso un tema que también se hizo famoso en la voz de Vicente Fernández, La diferencia. Estos dos cantantes nunca fueron amigos, según Chente, esto se debe a que Juan Gabriel “se la pasaba viviendo en diferentes lados como Estados Unidos y Ciudad Juárez. Algunas veces cantamos juntos en giras, pero nada más” (vía Telemundo), sin embargo siempre lo consideró “un gran artista y un excelente ser humano” (vía La Opinión).

Vicente Fernández fue un consentido de la radio mexicana por canciones como Mujeres divinas, obra de Martín Hurieta, otro famoso de la música ranchera que compuso un sinfín de temas como Acá Entre Nos, Bohemio de Afición, Compréndanla, Con las Alas Rotas, Déjate Amar, Estatua de Marfil, Fruta Madura, Gotita de Miel, Indomable, Jaula Dorada, Las Mujeres más Bellas, No Nací para Rogar, Qué de Raro Tiene, Recordando el Pasado, Si por Mí Fuera, Yo no Me Compartí, Urge.

Acá entre nos es otro éxito de la dupla Fernández (como intérprete) y Urieta (compositor).

Al recordar a Vicente Fernández es obligado pensar en Por tu maldito amor de Federico Mendez Tejeda.

A pesar de todo es el tema que le da nombre a uno de los tres discos que Vicente Fernández lanzó en 1978. Sin duda se trató de un prolífico cantante.

‘El Charro de Huentitán’ se sumó a la lista de interpretes de A mi manera, una canción con una interesante historia. Resulta que, en español, fue cantada por primera vez por Estela Raval en 1970. Digo “en español” porque el tema es una adaptación de My Way, un éxito en la voz del legendario Frank Sinatra, compuesto por Paul Anka en 1969. Sin embargo este no es el origen de la canción, pues la melodía pertenece a Comme d’habitude, compuesta en 1967 por Claude François y Jacques Revaux con letra de François y Gilles Thibaut.

Duetos

Un cantante con la envergadura de Vicente Fernández tiene la posibilidad de hacer mancuerna con prácticamente cualquier otro artista. A continuación te presentamos algunos duetos del ‘rey’ de la música ranchera.

Con su hijo, Alejandro Fernández.

Con José José.

Con Joan Sebastian.

Con Antonio Aguilar.

Con Tonny Bennett.

A dueto con Felipe Arriaga, Queta Jiménez ‘la prieta linda’, Paloma San Basilio, Eulalio González ‘Piporro’ y Lola Beltrán.

Películas

Presentado como “estrella exclusiva” de Televisa, Vicente Fernández protagonizó múltiples películas. A continuación te presentamos escenas de algunas de las cintas en las que participó.

Tacos al carbón (1971)

El tahúr (1979)

El diablo, el santo y el tonto (1987)

Mi querido viejo (1991)

Recordemos a Vicente Fernández como el gran artista que fue. Y que su leyenda viva a través de su música.

Ilustración: Valentina Avilés

Fuente: Televisa