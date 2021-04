¿Personas vacunadas pueden enfermar de COVID-19 y contagiar a otras?

Millones de personas han sido vacunadas contra el COVID-19 en el mundo, esto ha permitido que las esperanzas por que la pandemia termine se acrecienten; sin embargo, aún persisten dudas sobre las propias vacunas, como si es posible que personas que hayan recibido las dosis puedan enfermarse o contagiar a otros. La respuesta es sí.

Te recomendamos: El mundo puede controlar el COVID-19 en cuestión de meses: OMS

De acuerdo a información de organismos internacionales, después de recibir la primera dosis de la vacuna, la respuesta inmune se activa dos semanas después de ser aplicada, pero es en realidad la segunda dosis la que aumenta esa respuesta inmune, volviéndola más fuerte.

Sin embargo, pese a que las personas reciban sus respectivas y su respuesta inmune contra el COVID-19 esté fortalecida, esto no implica que no puedan enfermarse de nuevo y que no puedan contagiar a otras personas. Lo que la inoculación permite es que no se desarrollen síntomas graves de la enfermedad.

“Si tienes la vacuna y contraes la enfermedad, la carga viral es mucho menor, así que las posibilidades de infectar a otros también puede que sean menores”, mencionó Soumya Swaminathan, científica jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en febrero de 2021.

Por su parte, Paul Duprex, director del Centro de Investigación de Vacunas de la Universidad de Pittsburgh, también señaló que “es mucho más difícil que las personas vacunadas se infecten, pero no hay que pensar ni por un instante que no pueden infectarse […] Claramente algunas personas vacunadas sí se infectan. Estamos deteniendo los síntomas, mantenemos a las personas fuera de los hospitales, pero no estamos haciéndolas completamente resistentes a una infección”, puntualizó.

El pasado 31 de marzo de 2021 resultados dados a conocer por Pfizer y BioNTech señalaron que, tras la realización de ensayos clínicos, 77 personas que recibieron la vacuna se infectaron de COVID-19, en comparación con 850 personas que se les administró el placebo.

“Estamos aprendiendo sobre la protección de las vacunas y una cosa que está clara es que la mayoría de los ensayos clínicos han reportado una protección contra la enfermedad grave que significa hospitalización y muerte. Y en los ensayos clínicos que se han realizado hasta ahora con los siete u ocho candidatos que conocemos, no ha habido ningún caso de muerte o caso grave en el grupo de los vacunados, sin importar cuál recibieron”, dijo Swaminathan de la OMS.

Debido a que los estudios y aprendizaje sobre las vacunas, su eficacia o prevención son constantes, la científica en jefe de la OMS recalcó que las personas deben seguir tomando precauciones, tales como lavarse las manos, mantener un distanciamiento físico y usar cubrebocas, esto debido a que “puede que no se enfermen porque recibieron la vacuna, pero aún podrían portar el virus y contagiarlo a otras personas“.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...