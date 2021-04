AMLO: Ampliación de periodo de Arturo Zaldívar en la SCJN es constitucional

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es constitucional el que se amplíe dos años la vigencia del periodo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, como lo aprobó el Senado, como parte de la Reforma a la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En conferencia de prensa matutina, el presidente señaló que es la Cámara de Diputados ahora la que debe determinar si procede esta ampliación, y que si ésta decide que no es constitucional se acatará esa resolución.

“No es inconstitucional, pero eso lo van a decidir en la Cámara de Diputados; si la Cámara de Diputados decide que no, pues se tiene que acatar el resultado, si la Cámara de Diputados considera que es violatorio de la Constitución, pues yo no puedo apoyar algo que viole la Constitución, pero si no es violatorio de la Constitución, y así lo decide la Cámara de Diputados, yo estoy de acuerdo porque considero que ayuda en la moralización del país”, dijo el presidente.

Fue cuestionado, en conferencia de prensa, sobre si no le pediría al ministro presidente de la Suprema Corte que rechace esta propuesta.

“No, no, no, al contrario, yo sostengo que él ayuda a que se moralice el Poder Judicial; no se nos va a volver a presentar una oportunidad así, si no se amplía el periodo quién llegue va a ser más de lo mismo, va a significar más de lo mismo, más de lo anterior, más de lo que significaba el antiguo régimen, entonces no olvidemos que estamos aquí para transformar, no venimos a que las cosas continúen igual”.

Rechazó que ampliar el periodo del ministro presidente implique que el Poder Judicial pierda autonomía, porque, dijo, él no interviene en otros poderes.

La propuesta que hará AMLO a Biden

Abundó en la propuesta que le hará al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden en la video llamada que sostendrá con él este jueves.

Dijo que le hablará de una alianza para el crecimiento y el desarrollo de los países del continente que pasa por valorar a la fuerza de trabajo, y abrir la puerta a entregar visas de trabajo bajo reglas claras para promover una migración ordenada, así como por aplicar programas que promueven la generación de empleos en particular en Centroamérica, como el de Sembrando Vida.

“Es necesario fortalecer la región ante el avance económico, comercial, de otras regiones del mundo, y no se puede hacerlo solo, no se puede cerrar Estados Unidos, tiene que haber una apertura con reglas claras y con una integración a partir de condiciones de igualdad; no basta el capital, no basta la tecnología, falta, hace falta, es fundamental el trabajo, la fuerza de trabajo; es necesaria la alianza, productiva y social, una alianza para fortalecer al continente americano”.

Respondió así a la pregunta expresa sobre si el INE debe o no desaparecer.

“Descartada la desaparición del INE porque se requiere un organismo para la organización de las elecciones, eso es imprescindible en cualquier país del mundo, lo que hay que buscar es que sea un organismo profesional, imparcial, recto, incorruptible. Buscar la forma de que sean gente íntegra, buena, recta, que tengan -como decían los liberales del siglo XIX- la arrogancia de sentirse libres. Entonces, eso es lo que yo opino”.

Ratificó que este martes, durante la conferencia matutina se le aplicará la Vacuna contra la COVID-19 como una forma de motivar a los adultos mayores de 60 años que aún no están decididos a vacunarse.

Pidió mantener las medidas sanitarias establecidas para evitar un repunte de contagios.

